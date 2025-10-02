رئيس وزراء جورجيا يرفض قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "لا قيمة له للمجتمع"

تبيليسي، 3 أكتوبر، أذرتاج

أبدى رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزي موقفاً حاداً من القرار الذي اعتمدته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بخصوص جورجيا حيث شدد كوباخيدزه على أن القرار "لا يستند إلى تقييم موضوعي" ولهذا السبب "لا قيمة له في نظر المجتمع الجورجي".

كما وصف رئيس الوزراء الجورجي نشاط الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بأنه "مأساوي" مشيرا إلى أن جورجيا عبرت عن موقفها برفض المشاركة في دورات الجمعية.