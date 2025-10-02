رئيس الوزراء الجورجي يتهم أحزاباً راديكالية بمحاولة قلب النظام الدستوري واصفا مظاهرة الغد "بتهديد بمسؤولية جنائية"

تبيليسي، 3 أكتوبر، أذرتاج

أصدر رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزي تحذيراً شديد اللهجة خلال مؤتمر صحفي اليوم بشأن مظاهرة احتجاج أعلنت عنها قوى سياسية معارضة راديكالية ليوم غد.

وأكد كوباخيدزه أن الهدف المعلن للمظاهرة هو "قلب النظام الدستوري في جورجيا أو تغييره عن طريق العنف" وهو ما لا يتعارض مع الدستور فحسب، بل ويمكن أن يؤدي إلى مسؤولية جنائية أيضاً .

وأشار رئيس الوزراء الجورجي إلى أن أحزاب "الحركة الوطنية المتحدة" و"أخالي" و"ليلو" بالإضافة إلى عدد من المنظمات المتطرفة التي يُمول معظمها من الخارج قد أعلنت مسؤوليتها أو دعمها للمظاهرة مشدداً على تشديد العقوبات ضد أعمال العنف المحتملة.

وذكر كوباخيدزه أنه في حين عوقب مرتكبو أعمال العنف خلال احتجاجات العام الماضي بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و5ر4 أعوام فإن مدة العقوبة على الجرائم ذات الطبيعة العنيفة التي قد تحدث غداً ستكون أشد بكثير.