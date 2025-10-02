رئيس الوزراء الجورجي يتهم أحزاباً راديكالية بمحاولة قلب النظام الدستوري واصفا مظاهرة الغد "بتهديد بمسؤولية جنائية"
تبيليسي، 3 أكتوبر، أذرتاج
أصدر رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزي تحذيراً شديد اللهجة خلال مؤتمر صحفي اليوم بشأن مظاهرة احتجاج أعلنت عنها قوى سياسية معارضة راديكالية ليوم غد.
وأكد كوباخيدزه أن الهدف المعلن للمظاهرة هو "قلب النظام الدستوري في جورجيا أو تغييره عن طريق العنف" وهو ما لا يتعارض مع الدستور فحسب، بل ويمكن أن يؤدي إلى مسؤولية جنائية أيضاً .
وأشار رئيس الوزراء الجورجي إلى أن أحزاب "الحركة الوطنية المتحدة" و"أخالي" و"ليلو" بالإضافة إلى عدد من المنظمات المتطرفة التي يُمول معظمها من الخارج قد أعلنت مسؤوليتها أو دعمها للمظاهرة مشدداً على تشديد العقوبات ضد أعمال العنف المحتملة.
وذكر كوباخيدزه أنه في حين عوقب مرتكبو أعمال العنف خلال احتجاجات العام الماضي بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و5ر4 أعوام فإن مدة العقوبة على الجرائم ذات الطبيعة العنيفة التي قد تحدث غداً ستكون أشد بكثير.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:27]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [10:22]
أذربيجان وقطر تعمقان التبادل الثقافي في معرض الكتاب تعلنان عن مشاريع ترجمة
- 02.10.2025 [21:05]
افتتاح متحف فن المنمنمات في إيتشاري شهر: مسجد قديم يتحول لمركز ثقافي جديد
- 02.10.2025 [20:59]
أذربيجان وكازاخستان تعززان الممر الأوسط والتعاون في مجال الطاقة
- 02.10.2025 [20:39]
مؤسسة حيدر علييف تجدد مدرسة قديمة بالكامل في ساموخ لتعزيز التعليم الإقليمي
- 02.10.2025 [20:26]
أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان معاً كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً 2027
- 02.10.2025 [20:23]
سوكار ويونيبر تجتمعان في باكو لبحث زيادة إمدادات الغاز والتعاون في المنبع
- 02.10.2025 [19:58]
برلمان أرمينيا يصدق على إعلان السلام مع أذربيجان ويكرر مرتكزات اتفاق واشنطن
- 02.10.2025 [19:19]
مؤسسة حيدر علييف تعيد بناء مدرسة قديمة بالكامل في حي خزر بالعاصمة باكو
- 02.10.2025 [19:10]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس فرنسا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [19:00]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس مجلس وزراء هولندا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [18:42]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس أوكرانيا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [18:04]
زلزال يضرب بحر مرمرة
- 02.10.2025 [16:50]
مونديال شيلي لأقل من 20 سنة: المنتخب المغربي يفوز على نظيره البرازيلي
- 02.10.2025 [16:22]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مجلس وزراء إيطاليا في كوبنهاغن - محدث
- 02.10.2025 [15:51]
حي سرشهر بمدينة أوردوباد القديمة: ترميم مسجد يعود للقرن الثامن عشر
- 02.10.2025 [15:26]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء أرمينيا في كوبنهاغن محدث
- 02.10.2025 [12:22]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس
- 02.10.2025 [12:17]
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الفلبين إلى 72 قتيلا
- 02.10.2025 [11:58]
ألعاب رابطة الدول المستقلة: السباح الأذربيجاني يفوز بالميدالية الذهبية
- 02.10.2025 [10:54]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 02.10.2025 [10:47]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 02.10.2025 [10:37]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 02.10.2025 [10:33]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مولدوفا في كوبنهاغن
- 02.10.2025 [09:40]
الرئيس إلهام علييف يحضر مأدبة عشاء في كوبنهاغن
- 02.10.2025 [06:50]
وزير التعليم يبحث مع سفير بيلاروس مسائل التعاون
- 01.10.2025 [20:08]
مدعي أذربيجان العام: التحقيق مستمر مع روسيا وكازاخستان بشأن تحطم طائرة أذال
- 01.10.2025 [19:53]
الرئيس إلهام علييف يصل الى الدانمرك في زيارة عمل
- 01.10.2025 [19:01]
مصدر وأذر إينيرجي تبحثان مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة 1000 ميغاواط
- 01.10.2025 [18:18]
ممثلة السفارة: التعاون الثقافي بين إندونيسيا وأذربيجان آخذ في التوسع
- 01.10.2025 [18:02]
افتتاح وحدات تعليمية أولى للجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو محدث
- 01.10.2025 [16:54]
مونتريال: المغرب وغامبيا يوقعان اتفاقية تهم خدمات النقل الجوي
- 01.10.2025 [16:00]
تنظيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة
- 01.10.2025 [14:41]
بردع: مدينة كنوز الحضارة الأذربيجانية وجمالية "مقام الله الله"
- 01.10.2025 [14:18]
رئيس إيطاليا يختتم زيارته أذربيجان
- 01.10.2025 [12:30]
وفد برلماني أذربيجاني يغادر في زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا
- 01.10.2025 [12:01]
رئيس إيطاليا يزور مقبرة الشهداء في باكو
- 01.10.2025 [12:01]
الفلبين: ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 60 قتيلا
- 01.10.2025 [10:55]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية
- 01.10.2025 [10:45]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 01.10.2025 [10:40]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 01.10.2025 [10:37]
مأدبة عشاء على شرف رئيس إيطاليا
- 30.09.2025 [22:12]
الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيانين صحفيين محدث
- 30.09.2025 [22:07]
رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا بحضور الوفدين محدث
- 30.09.2025 [21:42]
المكتبتان الوطنيتان في أذربيجان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون
- 30.09.2025 [21:03]