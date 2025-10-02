رئيس الوزراء كوباخيدزه يرفض "الثورة السلمية": "ستواجه الدولة أي محاولة لتغيير الدستور بالعنف"

تبيليسي، 3 أكتوبر، أذرتاج

أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزي خلال مؤتمر صحفي حكومي اليوم أن رد الدولة سيكون حاسماً تجاه أية محاولة للمعارضة لقلب النظام الدستوري وحذر رئيس الوزراء من أن إعلان المعارضة الراديكالية عن "إسقاط النظام الدستوري أو تغييره بالعنف" لن يمر دون رد.

وقلل كوباخيدزي من الأهمية العامة لاحتجاجات المعارضة واصفاً إياها بأنها مجرد "احتجاج مجموعة من الأشخاص ذوي الآراء المعارضة" مفيدا أنه "يتجمع أحياناً 50 وأحياناً 100 وبحد أقصى 150 شخصاً... لكنكم سترون غداً 100 ألف من مواطنينا يخرجون لدعم 'الحلم الجورجي" مؤكدا أن الإرادة الحقيقية للمجتمع تُعبر عنها في الانتخابات.

وانتقد رئيس الوزراء أيضاً مصطلح "الثورة السلمية" الذي يتكرر استخدامه في المعجم السياسي واصفاً إياه بأنه "تناقض لفظي" أو "هراء جوهري".

واختتم كوباخيدزي موقفه بالقول إن "الثورة وتغيير السلطة لا يمكن أن يتحققا إلا بالعنف."