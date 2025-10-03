جورجيا: بدء الانتخابات المحلية لاختيار 64 رئيساً للبلديات وأكثر من 2000 عضو مجلس

تبيليسي، 4 أكتوبر، أذرتاج

فُتحت جميع مراكز الاقتراع في جورجيا صباح اليوم الساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلي لإجراء الانتخابات المحلية.

وأبلغ رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جيورجي كالاداريشفيلي أن 3 ملايين و513 ألف و818 ناخب ينتخبون 2058 عضو في مجالس البلديات و64 رئيسا للبلديات.

ويجري التصويت في 3061 مركز اقتراع خُصص 2284 منها للتصويت الإلكتروني.

ويراقب العملية الانتخابية مراقبون من 28 منظمة دولية و27 منظمة محلية إضافة إلى ما يقرب من ألف ممثل عن 73 وسيلة إعلامية.

ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة 20:00 مساءً.