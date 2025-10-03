مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في الانتخابات المحلية في جورجيا

تبيليسي، 4 أكتوبر، أذرتاج

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في جورجيا في الانتخابات المحلية الساعة 20.00 حسب التوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يعلن عن نتائج الانتخابات خلال مدة ساعتين.

وقد سبق أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الجورجية عن مستوى إقبال الناخبين عند 5ر33 في المائة إلى الساعة 17.00.