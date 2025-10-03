المعارضة الجورجية تنظم احتجاجاً في العاصمة رفضاً للانتخابات المحلية

تبيليسي، 4 أكتوبر، أذرتاج

ينظم ممثلو أحزاب المعارضة التي تقاطع الانتخابات المحلية في جورجيا 4 أكتوبر مظاهرة في شارع روستافيلي الرئيسي بوسط العاصمة تبيليسي.

وانضم إلى التجمع مشاركون وطلاب من بعض المناطق وتم تقييد حركة المركبات في الشارع وتم نصب المنصة الرئيسية للاحتجاج في ميدان الحرية.

وصرح زعيم حركة "شارع روستافيلي" وأحد منظمي الاحتجاج بآتا بورتشولادزه بأنه سيتم تمرير "قرار في المظاهرة" و"منذ تلك اللحظة ستكون السلطة في أيدي الشعب".

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة وتم استدعاء قوات إضافية من الشرطة لحماية الأمن العام وتتواصل المظاهرة في الوقت الحالي في أجواء سلمية فيما دعت وزارة الداخلية المشاركين إلى الالتزام بالإطار القانوني المحدد للاحتجاجات.