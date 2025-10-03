رئيس البرلمان الجورجي يعلن إعداد دعوى دستورية لحل الأحزاب المتطرفة

تبيليسي، 4 أكتوبر، أذرتاج

أعلن رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي عن اتخاذ خطوات لحل الأحزاب السياسية التي تُعتبر متطرفة في البلد.

وأشار بابواشفيلي إلى إعداد دعوى دستورية في الوقت الحاضر وستقدم للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية هذه الأحزاب.

وستعتمد الدعوى، وفقاً لتصريحاته، على تقرير لجنة تحقيق برلمانية مؤقتة.

وأكد بابواشفيلي على ضرورة استخدام الأدوات التشريعية المطبقة في جميع البلدان لمكافحة التطرف مشيراً إلى حالات سابقة في ألمانيا ومولدوفا مشددا "يجب على الديمقراطية أن تحمي نفسها من معاداة الديمقراطية وأعداء الديمقراطية".

ومن المتوقع تقديم الدعوى ذات الصلة إلى المحكمة الدستورية خلال هذا الشهر.