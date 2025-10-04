جورجيا: وزارة الداخلية تبدأ تحقيقاً في أحداث عنف خلال مظاهرة تبيليسي

تبيليسي، 4 أكتوبر، أذرتاج

أعلنت وزارة الداخلية الجورجية فتح قضية جنائية بخصوص الأحداث التي وقعت خلال المظاهرة في تبيليسي.

أفاد نائب وزير الداخلية ألكسندر داراخفيليدزه في إيجاز صحفي مساء اليوم أن التحقيق يجري بموجب عدة مواد من القانون الجنائي الجورجي وتشمل الاعتداء على موظف شرطة والدعوة إلى تغيير النظام الدستوري بالقوة والعنف الجماعي ومحاولة الاستيلاء على أو إغلاق منشأة استراتيجية أو ذات أهمية خاصة.

وشدد نائب الوزير على أن أجهزة إنفاذ القانون ستنفذ الإجراءات الضرورية لتحديد هوية جميع الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية ومحاسبتهم.