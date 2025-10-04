وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

أخبار عالمية

جورجيا: وزارة الداخلية تبدأ تحقيقاً في أحداث عنف خلال مظاهرة تبيليسي

جورجيا: وزارة الداخلية تبدأ تحقيقاً في أحداث عنف خلال مظاهرة تبيليسي

تبيليسي، 4 أكتوبر، أذرتاج

أعلنت وزارة الداخلية الجورجية فتح قضية جنائية بخصوص الأحداث التي وقعت خلال المظاهرة في تبيليسي.

أفاد نائب وزير الداخلية ألكسندر داراخفيليدزه في إيجاز صحفي مساء اليوم أن التحقيق يجري بموجب عدة مواد من القانون الجنائي الجورجي وتشمل الاعتداء على موظف شرطة والدعوة إلى تغيير النظام الدستوري بالقوة والعنف الجماعي ومحاولة الاستيلاء على أو إغلاق منشأة استراتيجية أو ذات أهمية خاصة.

وشدد نائب الوزير على أن أجهزة إنفاذ القانون ستنفذ الإجراءات الضرورية لتحديد هوية جميع الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية ومحاسبتهم.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

لجنة الانتخابات الجورجية تعلن مستوى إقبال الناخبين في الانتخابات المحلية
  • ٠٤.١٠.٢٠٢٥ [٢٢:٣٣]

لجنة الانتخابات الجورجية تعلن مستوى إقبال الناخبين في الانتخابات المحلية

رئيس البرلمان الجورجي يعلن إعداد دعوى دستورية لحل الأحزاب المتطرفة
  • ٠٤.١٠.٢٠٢٥ [٢٢:١٩]

رئيس البرلمان الجورجي يعلن إعداد دعوى دستورية لحل الأحزاب المتطرفة

المعارضة الجورجية تنظم احتجاجاً في العاصمة رفضاً للانتخابات المحلية
  • ٠٤.١٠.٢٠٢٥ [٢١:٢٥]

المعارضة الجورجية تنظم احتجاجاً في العاصمة رفضاً للانتخابات المحلية

جورجيا: بدء الانتخابات المحلية لاختيار 64 رئيساً للبلديات وأكثر من 2000 عضو مجلس
  • ٠٤.١٠.٢٠٢٥ [١٤:٠٦]

جورجيا: بدء الانتخابات المحلية لاختيار 64 رئيساً للبلديات وأكثر من 2000 عضو مجلس

رئيس الوزراء كوباخيدزه يرفض "الثورة السلمية": "ستواجه الدولة أي محاولة لتغيير الدستور بالعنف"
  • ٠٣.١٠.٢٠٢٥ [١٩:٢١]

رئيس الوزراء كوباخيدزه يرفض "الثورة السلمية": "ستواجه الدولة أي محاولة لتغيير الدستور بالعنف"

رئيس الوزراء الجورجي يتهم أحزاباً راديكالية بمحاولة قلب النظام الدستوري واصفا مظاهرة الغد "بتهديد بمسؤولية جنائية"
  • ٠٣.١٠.٢٠٢٥ [١٦:٥٤]

رئيس الوزراء الجورجي يتهم أحزاباً راديكالية بمحاولة قلب النظام الدستوري واصفا مظاهرة الغد "بتهديد بمسؤولية جنائية"

رئيس وزراء جورجيا يرفض قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "لا قيمة له للمجتمع"
  • ٠٣.١٠.٢٠٢٥ [١٢:٢٦]

رئيس وزراء جورجيا يرفض قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "لا قيمة له للمجتمع"

المناقشات ضمن فعالية الطاقة العالمية تتواصل في أستانا
  • ٠٣.١٠.٢٠٢٥ [١١:٠٦]

المناقشات ضمن فعالية الطاقة العالمية تتواصل في أستانا

برلمان أرمينيا يصدق على إعلان السلام مع أذربيجان ويكرر مرتكزات اتفاق واشنطن
  • ٠٢.١٠.٢٠٢٥ [١٩:١٩]

برلمان أرمينيا يصدق على إعلان السلام مع أذربيجان ويكرر مرتكزات اتفاق واشنطن

جورجيا: وزارة الداخلية تبدأ تحقيقاً في أحداث عنف خلال مظاهرة تبيليسي

  • 04.10.2025 [22:56]

لجنة الانتخابات الجورجية تعلن مستوى إقبال الناخبين في الانتخابات المحلية

  • 04.10.2025 [22:33]

مهرجان الشواء الدولي في ميساري الشاماخية: تبادل ثقافي ومنافسات طهي

  • 04.10.2025 [22:28]

رئيس البرلمان الجورجي يعلن إعداد دعوى دستورية لحل الأحزاب المتطرفة

  • 04.10.2025 [22:19]

انتصار الكاراتيه في ألعاب رابطة الدول المستقلة: أذربيجان تختتم المنافسات بـ 16 ميدالية

  • 04.10.2025 [22:10]

ملاكمات أذربيجان يحصدن ذهبية و5 فضيات و3 برونزيات في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 04.10.2025 [21:36]

مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب يزور باكو ويؤكد تطور العلاقات الثقافية مع أذربيجان

  • 04.10.2025 [21:30]

المعارضة الجورجية تنظم احتجاجاً في العاصمة رفضاً للانتخابات المحلية

  • 04.10.2025 [21:25]

رئيس إدارة مسلمي القوقاز يلتقي قيادة كنيسة يسوع المسيح في يوتا ويثمن جهود السلام الأمريكية

  • 04.10.2025 [20:04]

الاحتفال بيوم مدينة جبرائيل: العام الخامس للتحرير والزخم الكبير لإعادة الإعمار

  • 04.10.2025 [18:46]

المصارع الأذربيجاني يحصد ذهبية مصارعة الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 04.10.2025 [18:30]

منتخب أذربيجان يحرز فضية كرة القدم في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 04.10.2025 [17:28]

أسبوع عمل المناخ: معرض في باكو يسلط الضوء على جهود الشباب عبر الفن والابتكار

  • 04.10.2025 [16:58]

إمداد قرية أواران في قوصار بالغاز الطبيعي لأول مرة

  • 04.10.2025 [16:37]

منتخب أذربيجان للسيدات يحرز برونزية في سيف المبارزة بألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 04.10.2025 [16:26]

عرض فيلم "تقييف: سونا" المخصص لحياة المحسن البارز حاجي زين العابدين تقييف في باكو

  • 04.10.2025 [15:52]

أذربيجان تحصد ذهبية أخرى في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 04.10.2025 [15:30]

سعر نفط أذربيجان يرتفع

  • 04.10.2025 [15:06]

جورجيا: بدء الانتخابات المحلية لاختيار 64 رئيساً للبلديات وأكثر من 2000 عضو مجلس

  • 04.10.2025 [14:06]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثامن

  • 04.10.2025 [13:26]

"فينيسيا الصغيرة" في باكو: وجهة ترفيهية رئيسية منذ عام 1960

  • 04.10.2025 [12:53]

"عودة القيم الوطنية والروحية إلى الوطن": عرض مخطوطات نظامي وفضولي في معرض باكو للكتاب

  • 04.10.2025 [11:35]

جبرائيل: خمس سنوات على تحرير "بوابة العودة الكبرى" التي غيرت مسار حرب الوطن

  • 04.10.2025 [10:51]

الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة جبرائيل من الاحتلال الأرميني

  • 04.10.2025 [06:53]

الرئيس علييف يهنئ بيوم تعاون الدول التركية ويصف العالم التركي بـ"عائلتنا"

  • 03.10.2025 [23:08]

معرض باكو للكتاب يشهد إطلاق كتاب مخصص للذكرى 150 للصحافة الأذربيجانية

  • 03.10.2025 [20:57]

معرض باكو للكتاب يعمق التعاون الثقافي: افتتاح ركنين للأدب المغربي والكويتي في المكتبة الوطنية

  • 03.10.2025 [20:22]

مالطة تستضيف منتدى اللجان الأولمبية الأوروبية: دعم الرياضيين الشباب وتعزيز التعاون الدولي

  • 03.10.2025 [19:47]

رئيس الوزراء كوباخيدزه يرفض "الثورة السلمية": "ستواجه الدولة أي محاولة لتغيير الدستور بالعنف"

  • 03.10.2025 [19:21]

أذربيجان: جهاز أمن الدولة يحيل ملفات 4 متهمين بالتجسس إلى المحكمة العسكرية

  • 03.10.2025 [19:10]

الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن زيارته الدانمرك

  • 03.10.2025 [18:30]

لاعب الترامبولين الأذربيجاني تفوز بذهبية ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 03.10.2025 [17:10]

مبادرة غرس الزيتون وصنوبر إيلدار بقصبة مشفق أباد في إطار "عام الدستور والسيادة"

  • 03.10.2025 [17:04]

رئيس الوزراء الجورجي يتهم أحزاباً راديكالية بمحاولة قلب النظام الدستوري واصفا مظاهرة الغد "بتهديد بمسؤولية جنائية"

  • 03.10.2025 [16:54]

لاعبة الترامبولين الأذربيجانية تفوز ببرونزية ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 03.10.2025 [16:20]

أذربيجان وتركيا تعززان التعاون الإحصائي: توقيع مذكرة تفاهم على هامش دورة منظمة التعاون الإسلامي

  • 03.10.2025 [16:13]

مؤتمر دولي يسلط الضوء على أزمة بحر الخزر: تراجع مستوى المياه بأكثر من المترين خلال الـ30 عاماً

  • 03.10.2025 [16:06]

عرض جناح دولة قطر في معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب

  • 03.10.2025 [15:00]

مسابقات في ثلاث رياضات في جبرائيل

  • 03.10.2025 [14:50]

في ندوة طبية بالقنيطرة: السفير صمدوف يؤكد استعداد أذربيجان لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع المغرب

  • 03.10.2025 [14:24]

مسجد جمعة شاماخي: كيف صمد أقدم معبد في القوقاز أمام ويلات التاريخ؟

  • 03.10.2025 [12:44]

رئيس وزراء جورجيا يرفض قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "لا قيمة له للمجتمع"

  • 03.10.2025 [12:26]

وزارة الخارجية الأرمنية: قد يستغرق بناء خط السكك الحديدية مع أذربيجان على الأقل عامين

  • 03.10.2025 [12:17]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع

  • 03.10.2025 [12:03]

الاحتكارات الطبيعية محور النقاش في منتدى أذربيجان الوطني الثاني للمنافسة

  • 03.10.2025 [12:03]

رئيسة البرلمان الأذربيجاني تلتقي نظرائها من بريطانيا وسنغافورة وأستراليا في قمة بي20

  • 03.10.2025 [12:02]

وزير الاقتصاد الاذربيجاني: حصة القطاع الخاص في الاقتصاد تبلغ 81 بالمائة

  • 03.10.2025 [11:59]

الرئيس إلهام علييف: يسعدنا تطور العلاقات الناجح بين أذربيجان وكوريا

  • 03.10.2025 [11:57]

الرئيس الأذربيجاني يقيّم عاليا تبادل الآراء مع نظيره العراقي في نيويورك

  • 03.10.2025 [11:44]

تأجيل جلسات النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا إلى الأسبوع القادم

  • 03.10.2025 [11:14]

المناقشات ضمن فعالية الطاقة العالمية تتواصل في أستانا

  • 03.10.2025 [11:06]

ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية

  • 03.10.2025 [10:30]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 03.10.2025 [10:27]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 03.10.2025 [10:22]

توظيف طواقم التحكيم لإدارة مباريات الجولة السابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

  • 03.10.2025 [10:08]

الذكرى الخامسة للنصر الاستراتيجي: أذربيجان تحيي ذكرى تحرير صوقوفوشان وتاليش في 2020

  • 03.10.2025 [09:35]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 02.10.2025 [21:20]

أذربيجان وقطر تعمقان التبادل الثقافي في معرض الكتاب تعلنان عن مشاريع ترجمة

  • 02.10.2025 [21:05]

افتتاح متحف فن المنمنمات في إيتشاري شهر: مسجد قديم يتحول لمركز ثقافي جديد

  • 02.10.2025 [20:59]

أذربيجان وكازاخستان تعززان الممر الأوسط والتعاون في مجال الطاقة

  • 02.10.2025 [20:39]

مؤسسة حيدر علييف تجدد مدرسة قديمة بالكامل في ساموخ لتعزيز التعليم الإقليمي

  • 02.10.2025 [20:26]

أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان معاً كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً 2027

  • 02.10.2025 [20:23]

سوكار ويونيبر تجتمعان في باكو لبحث زيادة إمدادات الغاز والتعاون في المنبع

  • 02.10.2025 [19:58]

مشاورات سياسية بين أذربيجان واليابان في باكو: مناقشة الطاقة والمناخ وإعادة إعمار قراباغ

  • 02.10.2025 [19:23]

برلمان أرمينيا يصدق على إعلان السلام مع أذربيجان ويكرر مرتكزات اتفاق واشنطن

  • 02.10.2025 [19:19]

مؤسسة حيدر علييف تعيد بناء مدرسة قديمة بالكامل في حي خزر بالعاصمة باكو

  • 02.10.2025 [19:10]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس فرنسا في كوبنهاغن - محدث

  • 02.10.2025 [19:00]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس مجلس وزراء هولندا في كوبنهاغن - محدث

  • 02.10.2025 [18:42]

رئيسة المجلس الوطني : أذربيجان نجحت في بناء جسور أقوى بين الجنوب العالمي والشمال العالمي

  • 02.10.2025 [18:16]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس أوكرانيا في كوبنهاغن - محدث

  • 02.10.2025 [18:04]

الرئيس ميرضيائيف يهنئ نظيره الأذربيجاني: الذكرى الثلاثون للعلاقات الأوزبكستانية الأذربيجانية تمثل مرحلة جديدة من التحالف الاستراتيجي

  • 02.10.2025 [17:32]

الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره الأوزبكستاني: الذكرى الثلاثون للعلاقات الدبلوماسية هي ذروة التحالف الاستراتيجي بين أذربيجان وأوزبكستان

  • 02.10.2025 [17:20]

زلزال يضرب بحر مرمرة

  • 02.10.2025 [16:50]

مونديال شيلي لأقل من 20 سنة: المنتخب المغربي يفوز على نظيره البرازيلي

  • 02.10.2025 [16:22]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مجلس وزراء إيطاليا في كوبنهاغن - محدث

  • 02.10.2025 [15:51]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية في كوبنهاغن - محدث

  • 02.10.2025 [15:44]

حي سرشهر بمدينة أوردوباد القديمة: ترميم مسجد يعود للقرن الثامن عشر

  • 02.10.2025 [15:26]

أسير سابق يكشف تفاصيل وحشية في محكمة باكو: "أجبروني على السير في مناطق ملغومة"

  • 02.10.2025 [14:50]

دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة: منتخب قيرغيزستان للجوكان يتأهل إلى نصف النهائي

  • 02.10.2025 [14:00]

الرئيس إلهام علييف يشارك في الدورة العامة الافتتاحية لاجتماع القمة السابع للمجموعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن - محدث

  • 02.10.2025 [13:58]

الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح اجتماع القمة السابع للمجموعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن - محدث

  • 02.10.2025 [12:41]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء أرمينيا في كوبنهاغن محدث

  • 02.10.2025 [12:22]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس

  • 02.10.2025 [12:17]

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الفلبين إلى 72 قتيلا

  • 02.10.2025 [11:58]

ألعاب رابطة الدول المستقلة: السباح الأذربيجاني يفوز بالميدالية الذهبية

  • 02.10.2025 [10:54]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 02.10.2025 [10:47]

انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • 02.10.2025 [10:37]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 02.10.2025 [10:33]

سوكار توقع شراكة مع شلومبرجر لتسريع إعادة استغلال حقلي باهار وقوم دميز البحريين

  • 02.10.2025 [10:28]

انطلاق مسابقات الرماية بالسهام في خانكندي ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 02.10.2025 [10:18]

قراباغ أغدام يحقق فوزا ثانيا على التوالي في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

  • 02.10.2025 [10:05]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مولدوفا في كوبنهاغن

  • 02.10.2025 [09:40]

الرئيس إلهام علييف يحضر مأدبة عشاء في كوبنهاغن

  • 02.10.2025 [06:50]

 الرئيس إلهام علييف يهنئ نادي قراباغ أغدام بمناسبة فوزه الآخر في دوري أبطال أوروبا

  • 01.10.2025 [23:52]

رئيس وزراء أرمينيا: عودة الأرمن الى قراباغ غير واقعية وتشكل خطراً على عملية السلام

  • 01.10.2025 [20:25]

وزير التعليم يبحث مع سفير بيلاروس مسائل التعاون

  • 01.10.2025 [20:08]

رئيس لجنة شؤون الشتات يلتقي الجالية الأذربيجانية في أوساكا ويكرم دبلومسيي الثقافة في إكسبو 2025م

  • 01.10.2025 [20:04]

مدعي أذربيجان العام: التحقيق مستمر مع روسيا وكازاخستان بشأن تحطم طائرة أذال

  • 01.10.2025 [19:53]

السفير القطري: مشاركة قطر ضيف شرف في معرض باكو للكتاب دليل على الصداقة الراسخة

  • 01.10.2025 [19:38]

الرئيس إلهام علييف يصل الى الدانمرك في زيارة عمل

  • 01.10.2025 [19:01]