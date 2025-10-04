رئيس وزراء جورجيا يتهم سفير الاتحاد الأوروبي بدعم الاحتجاجات

تبيليسي، 5 أكتوبر، أذرتاج

دعا رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه سفير الاتحاد الأوروبي لدى جورجيا إلى إصدار بيان شديد اللهجة يدين فيه "التصرفات غير القانونية" التي وقعت في شوارع تبيليسي.

وقال كوباخيدزه إن سفير الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية خاصة بهذا الشأن لأنه أعرب عن دعمه للاحتجاجات.

كما أكد رئيس الحكومة على أن "أشخاصاً معينين في الخارج" دعموا محاولة "تغيير النظام الدستوري بالقوة" في جورجيا.