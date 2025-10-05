رئيس وزراء جورجيا: فشل المحاولة "الخامسة لمايدان" في أربع سنوات

تبيليسي، 5 أكتوبر، أذرتاج

صرح رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه بأن المعارضة الراديكالية حاولت تنظيم "مايدان" (ثورة) في البلد للمرة الخامسة خلال السنوات الأربع الماضية مشيراً إلى أن المحاولة الأخيرة التي جرت في 4 أكتوبر باءت بالفشل.

واتهم كوباخيدزه المتطرفين الذين لم يتمكنوا من "هضم" فوز حزب "الحلم الجورجي جورجيا الديمقراطية" الحاكم في الانتخابات المحلية بمحاولة الإطاحة بالسلطة بدعم من جهات خارجية.

وشدد رئيس الوزراء على أن حزب "الحلم الجورجي" هو "الضامن الوحيد للسلام والاستقرار" في البلد مؤكداً أن الشعب الجورجي "يرى الحقيقة ويدافع عن السلام والاستقرار".