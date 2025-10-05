ترامب: المفاوضات لوقف الحرب في غزة كانت ناجحة للغاية

واشنطن، 6 أكتوبر، (أذرتاج)

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي ان المفاوضات التي تجريها حركة حماس وعدد من البلدان لإنهاء الحرب في غزة كانت ناجحة للغاية وتستمر بسرعة.

وأوضح أن الفرق الفنية تجتمع مرة أخرى يوم الاثنين في مصر لتحديد التفاصيل النهائية.

وأضاف ترامب "قيل لي إن المرحلة الأولى يجب أن تُستكمل هذا الأسبوع وأطلب من الجميع التحرك بسرعة وسأواصل متابعة هذا النزاع الذي دام قرونا والوقت مهم للغاية وإلا سيسفك المزيد من الدماء".