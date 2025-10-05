وفد حماس يصل إلى مصر وتفاؤل قبيل بدء التفاوض

باكو، 6 أكتوبر، (أذرتاج)

وصل كبير مفاوضي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية على رأس وفد إلى مصر مساء أمس الأحد في انتظار وصول الوفد الإسرائيلي صباح اليوم للمشاركة في محادثات غير مباشرة بشأن آليات تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة وسط تفاؤل بالتقدم الإيجابي بشأنها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة حماس على "تلغرام" أنه "وصل وفد الحركة برئاسة خليل الحية إلى مصر للمشاركة في المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل الأسرى والمحتجزين".

ولم تُعرف بعد أسماء الأعضاء الآخرين من المكتب السياسي لحماس الذين يشاركون في المشاورات.