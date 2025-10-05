الهند تدرس شراء 5 أنظمة إضافية من S-400 من روسيا

باكو، 6 أكتوبر، (أذرتاج)

تدرس الحكومة الهندية إمكانية شراء خمسة أنظمة إضافية للدفاع الجوي من طراز S-400 من روسيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صحيفة "هندستان تايمز" ان ممثلين عن وزارة الدفاع الهندية يجتمعون هذا الأسبوع مع نظرائهم الروس لمناقشة مسألة الإنتاج المشترك أو الشراء المباشر لأنظمة الدفاع الجوي S-400 بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلد.

وجاء في مصادر أن الهند تحتاج إلى خمسة أنظمة إضافية من طراز S-400 لحماية سواحلها الممتدة على طول 7000 كيلومتر من أي هجوم جوي ولسد الفجوات في مجال الدفاع الجوي خاصة في منطقة مسؤولية القيادة الشمالية.