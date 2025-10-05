زاكورة: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للسينما بحضور كازخستان كضيف شرف

زاكورة: 6 اكتوبر، شعيب بغادى، اذرتاج

تم يوم امس بمدينة زاكورة، جنوب الممكلة المغربية، افتتاح فعاليات المهرجان الدولي للسينما عبر الصحراء في دورته 19، و ذلك بحضور جمهورية كازاخستان كضيف شرف ، و عدد من الشخصيات الفنية في مجال السينما ، من مخرجين و ممثلين و منتجين من مختلف الدول العربية و الافريقية و الاجنبية، كالمملكة العربية السعودية، و مصر و تونس و ايطاليا و فرنسا ، و السينغال ، و سلطنة عمان.

افاد مراسل وكالة اذرتاج في المغرب، ان الحفل الافنتاحي للمهرجان تميز بتقديم عروض فنية لفرق فلكورية من الثقافة التراثية لزاكورة و منطقة الصحراء، بالاضافة الى مشاركة فرقة فنية تراثية من جمهورية كازخستان امتعت الحضور بوصلات موسيقية و اداء غنائي متميز تم تقديمه ايضا احتفالا بمناسبة اليوم الوطني لكازخستان .

و حول فعاليات هذا الملتقى السينمائي كواحد من المحطات الثقافية و الفنية الدولية الهامة، صرح مدير المهرجان، خالد شهيد لأذرتاج :

" المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء موعد سنوي يتجدد و يرسخ لفعل ثقافي جاد في مدينة زاكورة من خلال الفن السابع، حيث تاتي هذه الدورة استكمالا لمسيرة المهرجان على مدى عشرين سنة كضرورة ثقافية ملحة للنهوض بالشأن الثقافي وثقافة الصحراء عن طريق الصورة، وليبني جسورا ثقافية و مجتمعية و إنسانية مع مختلف دول العالم ويروي قضايا عالمية عبر لغة السينما .

هذا الفن الذي يلغي كل الفوارق والحدود من خلال نقل قيم كونية تلتقي أساسا حول التعايش والتسامح على اعتباره ملتقى متعدد الثقافات بامتياز".

و من جهة اخرى أكد خالد شهيد دعوة ادارة المهرجان لجمهورية اذربيجان لتحل بمدينة زاكورة كضيف شرف و شريك في فعاليات الدورة القادمة من المهرجان الدولي لزاكورة عبر الصحراء، و لتكون مناسبة لتقريب جمهورية اذربيجان من سكان المنطقة الجنوبية بالمملكة المغربية، و كذلك من اجل المساهمة في تعزيز روابط الصداقة المتينة بين البلدين الشقيقين.