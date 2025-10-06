مناقشة أحداث تبيليسي في وزارة خارجية جورجيا وسط مقاطعة سفارة ألمانيا للاجتماع

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

نظمت وزارة خارجية جورجيا اجتماعاً مع سفراء البلدان الأجنبية لمناقشة الأحداث التي وقعت في العاصمة تبيليسي 4 أكتوبر التي تضمنت محاولة المعارضة الراديكالية اقتحام القصر الرئاسي.

ويُعقد الاجتماع بصيغة مغلقة برئاسة النائب الأول لوزير الخارجية جيورجي زوراباشفيلي.

وعلى الرغم من أن الوزارة لم تكشف قائمة السفراء المشاركين فقد لوحظ أن سفير ألمانيا لدى جورجيا أو أي ممثل عن السفارة الألمانية لم يحضر الاجتماع.

يذكر أن الأحداث التي وقعت يوم الانتخابات المحلية شهدت محاولة أنصار المعارضة الراديكالية دخول فناء القصر الرئاسي وعلى الرغم من تمكنهم من عبور الحواجز ودخول المنطقة فقد اضطرتهم الشرطة إلى مغادرة المكان وقالت وزارة الداخلية إنها حددت 15 شخصاً على صلة بهذه الأحداث وتم احتجاز 13 منهم بأمر من المحكمة.