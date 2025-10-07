تركيا وقطر تشاركان في مفاوضات مصر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

باكو، 8 أكتوبر، (اذرتاج)

سيشارك كبار المسؤولين الذين يمثلون هيئات قطر وتركيا الدبلوماسية والاستخباراتية في مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة تُعقد هذا الأسبوع في مدينة شرم الشيخ المصرية، حسبما أفادته اذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للانباء.

ومن المتوقع أن يشارك رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم كالين في المفاوضات التي ستركز على تحقيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس وزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يغادر إلى شرم الشيخ يوم الأربعاء للمشاركة في المفاوضات. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري إن المفاوضات دخلت "المرحلة الحاسمة".

ويُذكر أن الجولة التالية من المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر بدأت يوم الاثنين في مدينة شرم الشيخ وتعتمد المفاوضات على اقتراح من 20 مادة قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في سبتمبر.