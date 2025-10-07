أوزبكستان ضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب

الرباط، 8 أكتوبر، أذرتاج

يواصل معرض الرياض الدولي للكتاب برنامجه الثقافي إلى غاية 11 أكتوبر الجاري، مشكلا منصة رئيسية تجمع الناشرين والكتّاب والقرّاء من مختلف أنحاء العالم.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج في الرباط، أن هذا المعرض الذي تحضره جمهورية أوزبكستان كضيف شرف، يُعد أحد أكبر المهرجانات الأدبية في السعودية وفي المنطقة العربية، حيث تقدم دورته الحالية، عروضا ثقافية وفنية متنوعة، فيما يشمل البرنامج أكثر من 200 فعالية بين ندوات وأمسيات شعرية وورش عمل وعروض مسرحية وموسيقية.

كما يتم الاحتفاء بثقافة جمهورية أوزبكستان من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات وبرامج متنوعة تُبرز أدبها وروّادها.

ويعرض العديد من المؤلفين والمبدعين المغاربة جديد أعمالهم في هذه المحطة الثقافية الدولية الهامة، في تكريس جديد للحضور الوازن الذي يبصمون عليه في مختلف التظاهرات الثقافية عبر العالم.

وتبرز في هذا الصدد ثلاثة إصدارات حديثة، من ضمن إصدارات أخرى كثيرة، لكتاب مغاربة تعكس في الواقع غنى التجربة الأدبية والفكرية المغربية، وتبرز استمرارية الجهد الذي يبذله المبدعون والكتاب المغاربة، ومساهمتهم في إغناء المكتبة العربية في مختلف أصناف الأدب والإبداع.