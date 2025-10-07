الرئيس علييف يشكر البلدان الشقيقة على دعمها لإعادة إعمار قراباغ

باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

شكر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مرة أخرى "البلدان الشقيقة" على دعمها لعمليات إعادة البناء والإعمار في منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية.

وجاء في منشور الرئيس علييف على شبكة التواصل الاجتماعي إكس "أشكر مرة أخرى البلدان الشقيقة على دعمها لإعادة إعمار قراباغ وزنكزور الشرقية ولن ينسى الشعب الأذربيجاني هذا الدعم الأخوي."