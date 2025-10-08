ترامب يعلن عن الاتفاق على المرحلة الأولى من خطة السلام بين إسرائيل وحماس

واشنطن، 9 أكتوبر، (أذرتاج)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفخر أن إسرائيل وحركة حماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمها.

وأوضح ترامب أن هذا الاتفاق يعني أن جميع الرهائن سيتم إطلاق سراحهم قريباً وستقوم القوات الإسرائيلية بالانسحاب إلى الخطوط المتفق عليها مشيرا إلى أن جميع الأطراف ستتصرف بعدل.

ووصف الرئيس الأمريكي هذا الحدث بأنه يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي وإسرائيل وجميع البلدان المحيطة والولايات المتحدة الأمريكية فيما شكر ترامب الوسطاء من قطر ومصر وتركيا لعملهم على تحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق.