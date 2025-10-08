الرئيس الأمريكي: قلت لنتنياهو إن إسرائيل لا يمكنها محاربة العالم

واشنطن، 9 أكتوبر، (أذرتاج)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عبر الهاتف مباشرة بعد اتفاق إسرائيل وحماس.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في مقابلة له مع "فوكس نيوز" "قال نتنياهو إنه لا يستطيع تصديق ما حدث. وأشار إلى أن الجميع يحبونه الآن. فقلت له إن الأهم من ذلك هو أن الجميع يحب إسرائيل مجددا وأخبرته بأن إسرائيل لا يمكنها محاربة العالم ولا يمكنهم حقا محاربة العالم بأسره وهو يفهم ذلك جيدا وإن اجتماع كل هذه الأمور معا هو مشهد رائع".