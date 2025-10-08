ترامب يخطط زيارة إسرائيل في الأيام القادمة

واشنطن، 9 أكتوبر، (اذرتاج)

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة إسرائيل في الأيام القادمة.

أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الأمريكي أضاف في مقابلة مع "أكسيوس" بعد الاتفاق بشأن غزة أن الجانب الإسرائيلي طلب منه بإلقاء خطاب في الكنيست وقد وافق على ذلك.