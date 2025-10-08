رئيس وزراء جورجيا: الإعلام الغربي يُدار بالكامل من جهة واحدة

تبليسي، 9 أكتوبر، (أذرتاج)

قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه ردا على سؤال حول مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إن الإعلام الغربي يُدار من جهة واحدة وهو ينتقد بشدة وسائل الإعلام الغربية.

أفادت وكالة أذرتاج أن كوباخيدزي أكد في هذا السياق أنه لم يعد من المستغرب أن تنشر أية وسيلة إعلامية كانت تُعد ذات يوم ذات مصداقية أكاذيب مختلفة.

وقال رئيس الحكومة الجورجية إن مثل هذه التطورات تُظهر الوضع المعقد الذي تشهده وسائل الإعلام الغربية مضيفا أن "وسائل الإعلام الغربية تُدار وتُخضع لرقابة لدرجة أن أية كذبة يمكن نشرها بسهولة وإن المجتمع الجورجي يدرك الحقيقة ويجري تحليله بناء عليها".