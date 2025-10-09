تركمانستان تتولى رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2026

باكو، 10 أكتوبر، (أذرتاج)

ستنتقل رئاسة الهيئات التابعة لرابطة الدول المستقلة من طاجيكستان إلى تركمانستان اعتبارا من 1 يناير 2026.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الأجنبية أن رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن أعلن ذلك خلال الاجتماع الموسع لمجلس رؤساء الدول في دوشنبه.

وقال رئيس طاجيكستان انه "في اجتماع مجلس رؤساء الدول الذي عقد بحضور محدود تم اتخاذ القرار بأن تنتقل رئاسة الرابطة إلى تركمانستان اعتبارا من يناير المقبل".

وأشار سيرجي ليبيديف الذي أعيد انتخابه أمينا عاما للاتحاد لمدة ثلاث سنوات أخرى إلى أن الاجتماع القادم لمجلس رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة سيعقد في 9 أكتوبر 2026 في تركمانستان.