تركيا ترسل أكثر من 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال العامين الماضيين

إسطنبول، 10 أكتوبر، (أذرتاج)

كشفت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد عن حجم العملية اللوجستية الضخمة التي نفذتها لدعم قطاع غزة خلال عامين من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مؤكدة إيصال أكثر من 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية من تركيا إلى القطاع.

وأوضحت آفاد في بيان أن هذه الشحنات المليئة بالإمدادات تم إرسالها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبدعم من وزارة الدفاع الوطني ونفذتها آفاد بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر التركي.

وتم تسليم هذه الحمولة الضخمة عبر عملية نقل موسعة شملت استخدام 14 طائرة و16 سفينة تابعة للقوات المسلحة التركية.