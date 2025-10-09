الجيش الإسرائيلي: دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ

باكو، 10 أكتوبر، (أذرتاج)

أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية (الجيش الإسرائيلي) دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن بيان صادر عن القيادة العسكرية أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي.

ويذكر أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه نتيجة للمفاوضات التي جرت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

كما اكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه بدأ بسحب الوحدات العسكرية المتمركزة في قطاع غزة إلى مواقع متفق عليها.