فوز الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي

الرباط، 10 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

على هامش فعاليات الدورة السادسة والأربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي، تم يوم أمس الخميس، تسليم جائزة "تشـيكايا أوتامسي" للشعر الإفريقي في محطتها الثالثة عشرة، إلى الشاعرة الإيفوارية الكبيرة، تانيلا بوني.

أفاد مراسل وكالة الأنباء أذرتاج في المملكة المغربية، أنه في أجواء تميزت بحضور مجموعة هامة وقيمة من المفكرين والأكاديميين والفنانين والكتاب المغاربة والأجانب، تم منح هذه الجائزة المتميزة لتانيلا بوني اعترافاً بمسارها الفكري وبغنى وبعمق إنتاجها الشعري، فضلاً عن البعد الإنساني الذي يميز فنها، وهي قيم تجسد روح هذه الجائزة ومعانيها السامية.

وحول تتويجها، عبّرت الشاعرة تانيلا بوني، عن تأثرها الكبير وفرحتها العميقة، مؤكدة أن هذه الجائزة ستمنحها القوة لمواصلة الكتابة والدفاع عن القيم الإنسانية الأساسية، وهي التضامن والكرامة والأخوة.

وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، حاتم البطيوي، حسب المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للاحتفاء بالشاعرة الإفريقية المرموقة تانيلا بوني، معتبرا أن هذا التتويج هو اعتراف بما تمثله كاتباتها من تجربة فنية فريدة، وحس شعري متميز في فضاء الشعر الإفريقي الفرنكفوني، فضلا عن ما تنطوي عليه أعمالها من سمات جمالية جذابة، تميز مجموعاتها الشعرية الغزيرة.

وتابع أن أعمال الشاعرة المحتفى بها تنم عن موضوعات مثل الهوية ووضع المرأة والتحولات التي تشهدها المجتمعات الإفريقية، إلى جانب أسلوبها الكتابي المتسم بالبساطة والكثافة، جامعا بين العمق الجمالي والانخراط الاجتماعي، معربا عن اعتزازه بفوزها بجائزة تيشكايا أوتامسي، الشاعر الذي شكل أحد الرموز البارزة لموسم اصيلة الثقافي الدولي.