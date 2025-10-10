تعيين المغرب نائبا لرئاسة شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

الرباط، 11 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

تم تعيين المملكة المغربية رسميًا كنائبة لرئاسة شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن منطقة البلدان العربية إلى جانب المملكة العربية السعودية.

أفاد مراسل وكالة الأنباء أذرتاج في الرباط حسب الوكالة الوطنية لتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب أن هذا التتويج جاء مؤخرا بمناسبة اعتماد إعلان باكو ليجسد التزام المغرب الراسخ بدعم التعاون والتنمية المشتركة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم الإسلامي.

ويشرف على الأمانة الدائمة للشبكة مركز الأبحاث والتدريب الإحصائي والاقتصادي والاجتماعي للدول الإسلامية (سيسريك) وهو أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي ومقره في أنقرة.