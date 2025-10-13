رئيس إدارة مسلمي القوقاز يلتقي مسؤولاً أممياً في الولايات المتحدة ويناقش جهود مكافحة الإسلاموفوبيا

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

التقى رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده على هامش زيارته الولايات المتحدة نائب الأمين العام للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس.

وهنأ موراتينوس الشعب الأذربيجاني على إحلال السلام مع أرمينيا وأكد أن تحالف الأمم المتحدة للحضارات يعتزم مواصلة علاقاته الوثيقة مع أذربيجان.

وناقش الطرفان مؤتمراً دولياً لمكافحة الإسلاموفوبيا من المقرر عقده في أذربيجان العام المقبل بتنظيم مشترك من إدارة مسلمي القوقاز ومجلس شيوخ المسلمين وتحالف الأمم المتحدة للحضارات إضافة إلى المنتدى العالمي القادم للتحالف في المملكة العربية السعودية في ديسمبر من هذا العام.

وفي سياق الزيارة، زار رئيس إدارة مسلمي القوقاز المقر الرئيسي لمنظمة "أديان من أجل السلام" في نيويورك، حيث تم انتخابه رئيساً مشاركاً للمنظمة وعضواً في مجلسها العالمي. وفي اجتماعه مع الأمين العام للمنظمة فرانسيس كوريا أطلع باشازاده على بيئة التعددية الثقافية والوئام بين الأديان في أذربيجان. وأشار كوريا إلى أن المنظمة ستستفيد من خبرة أذربيجان الواسعة في مجال الحوار والتعاون بين الأديان.