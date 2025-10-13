عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و249 ألف و500 نسمة

باكو، 14 أكتوبر، (اذرتاج)

ارتفع عدد سكان أذربيجان منذ بداية العام وحتى 1 سبتمبر بمقدار 24 ألفا و611 شخص ليصل إلى 10 ملايين و249 ألف و500 نسمة. وجاء في بيان هيئة الإحصاء الحكومية أن سكان المدن يشكلون 54.4 في المائة بينما يشكل سكان القرى 45.6 في المائة ويشكل الرجال 49.8 في المائة من إجمالي السكان في حين تشكل النساء 50.2 في المائة.

من جهتها، أفادت لجنة الدولة لشؤون اللاجئين بأنه حتى 1 أكتوبر تم ضمان عودة 4826 عائلة، أي ما يعادل 19 ألفا و109 شخص إلى المستوطنات التي تم ترميمها في الأراضي المحررة وذلك في إطار برنامج الدولة الأول للعودة الكبرى إلى الأراضي الأذربيجانية المحررة الذي صدق عليه رئيس جمهورية أذربيجان.