ولادة نحو 64 ألف مولود جديد في أذربيجان خلال 8 أشهر

باكو، 14 أكتوبر، (اذرتاج)

بلغ عدد المواليد في أذربيجان 63 الفا و698 خلال يناير – أغسطس من عام 2025 وجاء معدل كل 1000 ساكن من الأهالي 9 مولود جديد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء انه تفوق نسبة الذكور من بين المواليد الجدد نسبة البنات، حيث كانت نسبة المواليد 53.1 في المائة من الذكور، و46.9 في المائة من الإناث.

بلغ عدد التوائم الثنائية 2152 مولود. وكان عدد التوائم الثلاثية 78 مولود.

كان عدد الوفيات في أذربيجان 39951 وفاة خلال في أشهر يناير - أغسطس من العام الجاري وهذا سجل انخفاضا لمتوسط عدد الوفيات لكل 1000 شخص من مؤشره السابق 5.8 الى 5.9 حالات وفاة.