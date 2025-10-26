رئيس إدارة مسلمي القوقاز يزور الفاتيكان

باكو، 27 أكتوبر، (أذرتاج)

يقوم رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده اليوم بزيارة الفاتيكان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مكتب الإعلامي لإدارة مسلمي القوقاز أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة المشاركة في الاحتفالات الرسمية بمناسبة الذكرى الستين لوثيقة "نوسترا أيتاتي" التي أرست أسس علاقة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية مع الديانات الأخرى والتي صيغت في المجمع الفاتيكاني الثاني.

ويشارك باشازاده في 28 أكتوبر في سلسلة من الفعاليات التي تنظمها دائرة الحوار بين الأديان ودائرة تعزيز وحدة المسيحيين وذلك بهدف تكريم وثيقة "نوسترا أيتاتي" والتأكيد مجددا على ضرورة السلام والمصالحة والحوار بين الأديان.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد رئيس إدارة مسلمي القوقاز اجتماعات مع البابا ليو الرابع عشر ومسؤولين بالفاتيكان وعدد من الشخصيات الدينية المرموقة من مختلف الطوائف بما في ذلك كبار قادة العالم الإسلامي.