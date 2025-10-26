سول: لقاء ترامب وأون يبدو صعبا ولكنه ممكن

باكو، 27 أكتوبر، (أذرتاج)

قالت النائبة الثالثة لمدير وكالة الأمن القومي في الإدارة الرئاسية لجمهورية كوريا أوه هيون جو في مؤتمر صحفي إن الإدارة الرئاسية ترى أن احتمال عقد لقاء مفاجئ بين الزعيمين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشعبي الديمقراطي كيم جونغ أون على الحدود الكورية خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ضئيل ولكنه ليس مستبعداً تماماً.

وصرحت المسؤولة "تقييمنا العام هو أنه لا توجد مؤشرات ملموسة على أن هذا الاجتماع سيعقد وليس لدي معلومات حول مثل هذا الاجتماع، بل مجرد تكهنات تُطرح في الصحف".

وأشارت إلى أن اللقاء الذي عُقد بين ترامب وكيم على الحدود بين الكوريتين في عام 2019 نُظّم في فترة قصيرة جداً ولكنها أضافت أن الجانب الكوري الجنوبي يعتبر اللقاء هذه المرة "صعباً ولكنه ليس مستحيلاً بالكامل" بالنظر إلى الإجراءات المحتملة لكوريا الشمالية.

وتابعت بالقول "غالباً ما تُحبط كوريا الشمالية توقعات كوريا الجنوبية، ولكن من الضروري أن نكون مستعدين لكل سيناريو".

جاء هذا التصريح بعد يوم واحد من إعلان رئيس إدارة الأمن القومي بالإدارة الرئاسية وي سيونغ لاك بياناً مشابهاً قال فيه إن سول لا ترى مؤشرات استعداد لمثل هذا الاجتماع ولكنها لا تستبعد الاحتمال تماماً.