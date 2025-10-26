زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب إندونيسيا
باكو، 27 أكتوبر، (أذرتاج)
وقع اليوم في الساعات الأولى من الصباح زلزال بقوات 6.3 درجات في منطقة نوسا تينغارا الشرقية في إندونيسيا.
افادت أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أنه لا يُتوقع حدوث تسونامي.
تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 04:28 بالتوقيت المحلي. وكان مركز الزلزال يقع على بعد 82 كيلومترا شمال غرب تيمور الشمالي.
ويذكر أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن أضرار أو خسائر بشرية. وتواصل السلطات المختصة متابعة المخاطر المحتملة.
