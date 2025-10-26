لجنة المفقودين تعلن تحديد هويات 16 شهيدا مفقودا آخر منذ حرب قراباغ الأولى

باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

أعلنت لجنة الأسراء والمفقودين والرهائن الأذربيجانية عن تخطيط دفن رفات شهداء مفقودين آخرين كانوا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى وجرى تحديد هوياتهم مؤخرا.

وجاء في بيان اللجنة انه يخطط في 28 أكتوبر الجاري دفع رفات الجنود الشهداء المدعوين عبد الله نوروز قولييف لدى مقبرة شهداء قصبة سراي التابعة لولاية أبشرون ولطيف غريب علي أوغلو شاه حسينوف لدى مقبرة شهداء مدينة سومقايت ومبارز أقا حسين أوغلو شهموروف لدى مقبرة شهداء قصبة كشله بحي نظامي للعاصمة باكو.

كما يخطط في 29 أكتوبر دفن رفات الجنود الشهداء المدعوين رفائل سلطان أوغلو عباسوف لدى مقبرة شهداء "ده ده قورقود" بحي سوراخاني للعاصمة باكو وإلهام إمداد أوغلو مهدييف لدى مقبرة شهداء "ده ده قورقود" بحي سوراخاني للعاصمة باكو وعلييار فروخ أوغلو علييف لدى مقبرة شهداء "ده ده قورقود" بحي سوراخاني للعاصمة باكو وآزر زير الدين أوغلو بايراموف لدى مقبرة شهداء "ده ده قورقود" بحي سوراخاني للعاصمة باكو.

وتخطط اللجنة في 30 أكتوبر تنظيم مراسم تشييع رفات الشهداء المدعوين إيلتشين بالاخان أوغلو قولييف لدى مقبرة شهداء "ده ده قورقود" بحي سوراخاني للعاصمة باكو وفكرت عباس أوغلو عزيزوف لدى مقبرة "صوفي حميد بيري" بحي قراداغ للعاصمة باكو وجميل نظامي أوغلو رحيموف لدى مقبرة شهداء مدينة شروان وآيدين ناريمان أوغلو نورييف لدى مقبرة قرية ميرتي التابعة لولاية جويتشاي.

وفي 31 أكتوبر تخطط اللجنة دفن رفات الشهداء جنكيز عصوب أوغلو حسينوف لدى مقبرة شهداء مدينة خوجالي وسفر قارسالان أوغلو قنبروف لدى مقبرة شهداء مدينة خوجالي وميكائيل أتابابا أوغلو علييف لدى مقبرة قصبة زيرة التابعة لحي خزر للعاصمة باكو وتيمور قدرت أوغلو اللهويردييف لدى مقبرة قرية قاجاق كند التابعة لولاية نفطتشالا وإيلتشين اقا محمد أوغلو حيدروف لدى مقبرة قرية أقا محمدلي التابعة لولاية إيميشلي.

ورحم الله تعالى شهداءنا الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم في سبيل الوطن الغالي وجعل الجنة دارهم ولأرواحهم الطاهرة ثواب الفاتحة.