فولوديمير زيلينسكي: بوكروفسك هو الهدف الرئيسي لروسيا والمعارك العنيفة تدور في المدينة

كييف، 28 أكتوبر، (أذرتاج)

نشر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في صفحة التلغرام الخاصة ان مدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك هي الهدف الرئيسي للجيش الروسي. وأضاف أن روسيا قد جمعت أكبر قوة لها هناك وأن المعارك لا تزال مستمرة في المدينة.

وأشار زيلينسكي الى انه ناقش مع العسكريين الوضع في بوكروفسك والمناطق المجاورة.

كما أكد ان بوكروفسك هو المكان الذي يقوم فيه المحتلون حاليًا بهجوم كبير والمعارك لا تزال مستمرة في المدينة و يعود كل إنجاز تحققه القوات المسلحة في هذه المنطقة بالنفع على دفاع أوكرانيا بشكل عام.

