مفاوضات باكستان وأفغانستان في إسطنبول تنتهي دون نتيجة

باكو، 28 أكتوبر، (أذرتاج)

انتهت المفاوضات التي جرت في إسطنبول بين باكستان وأفغانستان بشأن التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار دون نتيجة.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة "DND news" للانباء أن باكستان وأفغانستان توصلتا في 19 أكتوبر في الدوحة إلى اتفاق مبدئي حول وقف إطلاق النار. وبعد ذلك، قررت الدولتان عقد مفاوضات في إسطنبول من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وكان من المقرر أن تبحث مفاوضات إسطنبول سبل تسوية أزمة الحدود وتهيئة الظروف اللازمة للالتزام بنظام وقف إطلاق النار.