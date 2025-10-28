شييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في سومقايت

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

دفن في الثامن والعشرين من أكتوبر رفات أحد شهداء حرب قراباغ الأولى الذي كان مفقودا وتم تشخيص هويته حديثا بعد 33 عاما مضت المدعو لطيف غريب علي أوغلو شاه حسينوف ومقيم مدينة سومقايت في مقبرة شهداء مسقط رأسه بحضور حشد من أعضاء أسرته وأقاربه ومسؤولين كبار وموظفين وممثلين عن المجتمع المحلي.

ودفن رفات الشهيد لطيف شاه حسينوف تحت أصداء النشيد الوطني وطلقات التحية العسكرية.

وسلم علم الدولة الذي لف به تابوت الشهيد إلى عائلته.

يذكر أن الجندي لطيف غريب علي أوغلو شاه حسينوف من مواليد 1969م أصبح شهيدا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى بعد المعارك الشرسة الدائرة من اجل أراضي قصبة قيرميزي بازار التابعة لولاية خوجاوند عام 1992م. وكان الشهيد شاه حسينوف مدفونا بمقبرة شهداء مدينة زاقاتالا بهوية مجهولة.