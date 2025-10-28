افتتاح حديقة أخار باخار الوطنية في قاخ وسط مبادرات واسعة لحماية التنوع البيولوجي

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

شهدت ولاية قاخ الأذربيجانية الافتتاح الرسمي لحديقة أخار باخار الوطنية التي أُنشئت بموجب مرسوم رئاسي وحضرت حفل الافتتاح نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" للحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا برفقة رئيسة مركز باكو الإعلامي أرزو علييفا.

وتم تنظيم فعاليات بيئية واسعة النطاق في إطار المراسم شملت حملة لغرس الأشجار لأنواع تتكيف مع المناخ مثل صنوبر إيلدار والزيتون والسنديان الحجري وللمساهمة في استعادة التوازن البيئي وحماية التنوع البيولوجي تم إطلاق ما مجموعه 16 حيواناً، بما في ذلك 10 غزلان و2 من قطط السهول (القطط البرية) و4 من الطيور الجارحة ومنها عقابان ذهبيان وعقاب السهوب ونسر أبيض الرأس في بيئتها الطبيعية بمنطقة سهوب أجينوهور.

كما شاركت ليلى علييفا وأرزو علييفا في فعالية إطلاق 20 ألف سمكة في نهر أيري تشاي ومنها 5 آلاف سمكة ترويت و15 ألف سمكة شبوط.

وتجدر الإشارة إلى أن الحديقة الوطنية تهدف إلى توسيع شبكة المناطق الطبيعية المحمية الخاصة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير السياحة البيئية في المنطقة.