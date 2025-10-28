انطلاق منتدى باريس للسلام: رئيس الكوب29 يشارك في مناقشات المناخ العالمية

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

انطلق منتدى باريس للسلام في نسخته الثامنة اليوم 29 أكتوبر تحت شعار "تحالفات جديدة من أجل السلام والشعوب والكوكب" بهدف إيجاد شكل جديد للدبلوماسية في عالم متغير.

ويشارك ممثل رئيس أذربيجان لشؤون المناخ ورئيس مؤتمر الكوب29 مختار باباييف في مناقشات المنتدى ضمن جلسة "رابطة رؤساء مؤتمرات الأطراف الكوب" وتناقش الجلسة القضايا المناخية الملحة وضرورة تعزيز حوكمة المناخ العالمية.

ويهدف هذا التجمع إلى تعزيز حوكمة المناخ مع التركيز على المرونة والاستعداد في اتخاذ القرارات نظراً للطبيعة الملحة لأزمة المناخ وتُعد مشاركة باباييف دليلاً واضحاً على الدور المتزايد لأذربيجان في عمليات المناخ العالمية.