تشييع رفات الشهيد المفقود الآخر في حرب قراباغ الأولى في مقبرة شهداء "ده ده قورقود"

دفن في التاسع والعشرين من أكتوبر رفات أحد شهداء حرب قراباغ الأولى الذي كان مفقودا وتم تشخيص هويته حديثا بعد 33 عاما مضت المدعو عليار فروخ أوغلو علييف في مقبرة شهداء "ده ده قورقود" بحي سوراخاني للعاصمة باكو بحضور حشد من أعضاء أسرته وأقاربه ومسؤولين كبار وموظفين وممثلين عن المجتمع المحلي.

ودفن رفات الشهيد عليار علييف تحت أصداء النشيد الوطني وطلقات التحية العسكرية.

وسلم علم الدولة الذي لف به تابوت الشهيد إلى عائلته.

يذكر أن الجندي عليار فروخ أوغلو علييف من مواليد 1961م بقرية كول قيشلاق في ولاية أغدام أصبح شهيدا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى بعد المعارك الشرسة الدائرة من اجل أراضي مدينة شوشا عام 1992م.