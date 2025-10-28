الإمارات تستثمر أكثر من 110 مليار دولار في إفريقيا خلال الثلاث سنوات

القاهرة، 29 أكتوبر، (أذرتاج)

قال وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري في تصريح صحافي على هامش "منتدى الإمارات للاستثمار في إفريقيا" إن دولة الإمارات العربية المتحدة استثمرت أكثر من 110 مليار دولار في إفريقيا خلال الثلاث سنوات (2019-2023) وتم تخصيص أكثر من 70 مليار دولار من هذا المبلغ لقطاع الطاقة الخضراء والمتجددة.

أفادت وكالة اذرتاج ان الإمارات تأتي بذلك في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي من حيث حجم الاستثمارات في إفريقيا.

يذكر أن "منتدى الإمارات للاستثمار في إفريقيا" الذي عقد في دبي أمس شهد حضور أكثر من 20 وزيرا من بلدان إفريقيا إلى جانب رجال أعمال وقادة الشركات الكبرى وتم خلال المنتدى تقديم أكثر من 100 مشروع استثماري من الجانب الإماراتي بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 6 مليارات دولار.