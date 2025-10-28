تشييع رفات الشهيد المفقود الآخر في حرب قراباغ الأولى في مقبرة شهداء "ده ده قورقود"

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

دفن في التاسع والعشرين من أكتوبر رفات أحد شهداء حرب قراباغ الأولى الذي كان مفقودا وتم تشخيص هويته حديثا بعد 33 عاما مضت المدعو إلهام إمداد أوغلو مهدييف في مقبرة شهداء "ده ده قورقود" بحي سوراخاني للعاصمة باكو بحضور حشد من أعضاء أسرته وأقاربه ومسؤولين كبار وموظفين وممثلين عن المجتمع المحلي.

ودفن رفات الشهيد إلهام مهدييف تحت أصداء النشيد الوطني وطلقات التحية العسكرية.

وسلم علم الدولة الذي لف به تابوت الشهيد إلى عائلته.

يذكر أن الجندي إلهام إمداد أوغلو مهدييف من مواليد 1967م أصبح شهيدا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى بعد المعارك الشرسة الدائرة من اجل أراضي مدينة شوشا عام 1992م.