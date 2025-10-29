ليلى علييفا تلتقي في غابالا بالمشارك في مشروع "مربي النحل الشاب"

غابالا، 30 أكتوبر، أذرتاج

التقت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" للحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا بعائلة غفاروف المشاركة في مشروع "مربي النحل الشاب" في قرية ميخلي قوفاق غابالا.

واهتمت ليلى علييفا بفعاليات أفراد العائلة المشاركة واستمعت إلى خبرتهم الأولى في مجال تربية النحل والى انطباعاتهم بشأن الإنتاجية.

وقيل إن العائلة أنتجت العام الماضي 40 كغ وهذا العام 100 كغ من العسل وهي من المشاركين في مهرجان العسل المنظم في كلبجار الشهر السابق بصفتها مشاركا في مشروع "مربي النحل الشاب".

يذكر أن مشروع "مربي النحل الشاب" الذي يتم تنفيذه منذ عام 2021م بمبادرة الجمعية الأهلية "إيديا" ودعم الصندوق الأذربيجاني للشباب ووكالة الدولة للعمالة وشركة أباد شارك في المرحلة التالية منه في غابالا 20 شابا وقد اخذوا في الحصول على منتجاتهم الأولى.