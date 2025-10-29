الرباط تشارك جمهورية تركيا مناسبة الاحتفال بعيدها الوطني

الرباط، 30 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

تم يوم أمس بالرباطـ، تنظيم حفل كبير، بمناسبة ذكرى العيد الوطني التركي، يتقدمه سفير جمهورية تركيا، مصطفى إلكر كليلتش وعدد من الشخصيات الديبلوماسية التركية، عسكرية ومدنية، بالإضافة إلى ممثل الحكومة المغربية، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

أفاد مراسل وكالة الأنباء أذرتاج في المملكة المغربية، أن الحفل، تميز أيضا بحضور جمهور غفير ضم شخصيات مغربية وأجنبية، وأخرى ديبلوماسية بارزة من بينهم سفير جمهورية أذربيجان، ناظم صمادوف، وسفيرة جمهورية كازخستان سوليكول سيلوكيزي، بالإضافة إلى مجموعة من سفراء بلدان آسيا والدول العربية والإفريقية، وممثلي هيئات من المجتمع المدني وممثلي المؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية.

في البداية استمع الحضور لمحتوى رسالة بعث بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي جدد تحياته لشهداء تركيا الأبرار وأعرب عن امتنانه لقدامى المحاربين.

كما هنأ رجب طيب أردوغان في رسالته جميع المواطنين التركيين وأصدقاء الجمهورية التركية وجميع الضيوف الذين حلوا لمشاركتها فرحتها بمناسبة يومها الوطني.

من جهته أكد سفير جمهورية تركيا، مصطفى إلكر كليلتش أن المناسبة هي محطة افتخار واعتزاز، لما تم تحقيقه من صمود وتضحيات دموية في سبيل حرية بلد تحول كما شروق شمس ساطعة ومنيرة بعد ليلة مظلمة وقارصة، حيث تمكنت الجمهورية بقيادة مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، قبل 102 عاما، من تحقيق تنمية شاملة وتطور كبير في مختلف المجالات الحيوية وعرفت تحولات وضعت أسس جمهورية تركيا الحديثة.

من جهته تقدم وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور بكلمة هنأ من خلالها باسم الحكومة المغربية، جمهورية تركيا، شعبا وقيادة بمناسبة يومها الوطني، مشيدا بالعلاقة الأخوية الطيبة التي تجمع البلدين.

وتضمن حفل إحياء مناسبة العيد الوطني التركي بتقديم عروض فنية جمعت بين الفن الاستعراضي التقليدي والوصلات الغنائية التركية، وبين فقرات موسيقية من تقديم جوق عصري مغربي.