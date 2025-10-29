سوريا تعترف بكوسوفو كدولة

بلغراد، 30 أكتوبر، (اذرتاج)

اعترفت سوريا بكوسوفو كدولة مستقلة وذات سيادة.

أفادت وكالة اذرتاج انه تم مناقشة مواضيع تتعلق بالاعتراف الرسمي المتبادل والتعاون وتطوير الاتفاقات المشتركة خلال اللقاء الذي جرى بين وفدي سورية وكوسوفو في العاصمة السعودية الرياض.

وأعربت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني عن شكرها للرئيس السوري أحمد الشرعي بهذا الخصوص.

وقال رئيس الوزراء ألبين كورتي إن سوريا بقراره هذا انضمت إلى قائمة الـ 120 بلد التي تعترف بكوسوفو.