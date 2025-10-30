وفد دبلوماسي يزور جبرائيل وزنكيلان المحررتين من الاحتلال الأرميني في أذربيجان

باكو، 31 أكتوبر، (أذرتاج)

بناءً على توجيهات الرئيس الأذربيجاني بدأت في 31 أكتوبر زيارة وفود السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة في أذربيجان ولايتي جبرائيل وزنكيلان المحررتين من الاحتلال الأرميني.

ويشارك في الزيارة أكثر من مائة ممثل من إحدى وخمسين بلدا واثنتي عشرة منظمة دولية. ويرافق الوفد الدبلوماسي مساعد الرئيس مدير قسم الشؤون السياسية الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف حيث يتعرف المشاركون ميدانياً على أعمال إعادة الإعمار والبناء واسعة النطاق الجارية في المنطقتين.

ويطّلع الزائرون على المشاريع المنفذة في إطار برنامج العودة الكبرى، إضافةً إلى مشروع ممر زنكزور الذي يعزز الأهمية الاستراتيجية للمنطقة. كما يتفقد الوفد الأعمال الجارية في طرق السكك الحديدية والطرق البرية في منطقة آغبند.

ويزور المشاركون مجمع "دوست أغروبارك" لتربية المواشي في زنكيلان ومحطة هَكاري للسكك الحديدية، إضافةً إلى مجمعات سكنية ومدرسة ورياض أطفال ومسجد مدينة زنكيلان.

وتهدف الزيارة إلى إتاحة الفرصة للممثلين الدبلوماسيين للاطلاع على حجم أعمال إعادة الإعمار وتقييم إمكانات التنمية في المنطقة فضلاً عن جهود أذربيجان لضمان إعادة الإعمار المستدامة والنهضة الاجتماعية والاقتصادية وإعادة دمج الأراضي المحررة.

وتُعدّ هذه الزيارة العشرين التي تُنظم لممثلي السلك الدبلوماسي إلى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.