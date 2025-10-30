اجتماع في واشنطن مع المشاركين في برنامج المنح الدراسية لمؤسسة رامسفيلد لمناقشة فرص التعاون

واشنطن، 31 أكتوبر، (أذرتاج)

عقد اجتماع في واشنطن في غرفة التجارة الأمريكية الأذربيجانية مع المشاركين في برنامج المنح الدراسية لمؤسسة رامسفيلد آسيا والقوقاز.

وافتتح الاجتماع المدير التنفيذي للغرفة ناطق باخيشوف موضحاً أن هذا الاجتماع أصبح تقليداً سنوياً للبرنامج وأطلع الضيوف على أنشطة الغرفة.

وأشار سفير أذربيجان لدى الولايات المتحدة خزر إبراهيم إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتعميق التعاون مع بلدان المنطقة وآسيا الوسطى مؤكداً استمرار السلام في جنوب القوقاز وتحقيق تقدم كبير في آسيا الوسطى. كما استذكر اللقاء الذي جمعه في أغسطس الماضي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في البيت الأبيض.

وذكر مدير البرنامج ديفيد سومبادزه أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وبلدان جنوب القوقاز وآسيا الوسطى وأفغانستان ومنغوليا وأوضح أن الشباب القادة الموهوبين من هذه البلدان يشاركون سنوياً في اجتماعات مع الإدارة الأمريكية ومراكز الفكر ووسائل الإعلام ومجالات أخرى.

وأكد سومبادزه أن البرنامج هذا العام مميز بشكل خاص مع الإشارة إلى منتدى المؤسسة المزمع عقده في باكو في يونيو المقبل.

يذكر أن برنامج المنح الدراسية لمؤسسة رامسفيلد آسيا والقوقاز يجمع منذ عام 2008 المشاركين من عشر بلدان في فصلي الربيع والخريف من كل عام ويستمر لمدة خمسة أسابيع.