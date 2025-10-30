مسؤولو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في أذربيجان يزورون قرية هوروفلو في جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 31 أكتوبر، (أذرتاج)

زار مسؤولو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في أذربيجان في 31 أكتوبر قرية هوروفلو في ولاية جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف تم اطلاعهم على أعمال إعادة البناء والإعمار واسعة النطاق التي يجري تنفيذها في القرية بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني إضافة إلى الظروف التي تم توفيرها.

ويُشار إلى أن الوفد يضم أكثر من 100 ممثل من 51 بلدا و12 منظمة دولية. وكانت هذه الزيارة برفقة مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم السياسة الخارجية في إدارة الرئاسة حكمت حاجييف وهي الزيارة العشرون يقوم أعضاء السلك الدبلوماسي بها الأراضي المحررة.