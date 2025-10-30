ناشطة كونغولية في باكو: الاستعمار البلجيكي عمّق عدم المساواة للمرأة في الكونغو

باكو، 31 أكتوبر، (أذرتاج)

قالت المدافعة عن حقوق الإنسان وعضو مجموعة نساء كيفو الجنوبية من أجل السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ساديكي نيابيسوكي أغنيس في كلمة ألقتها في المؤتمر الدولي في باكو المخصص للاستعمار البلجيكي إن الهياكل الأبوية والتقليدية متجذرة بعمق في المجتمع الكونغولي.

وأشارت أغنيس إلى أن هذه الهياكل شكلت العلاقات بين الرجال والنساء بطريقة غير متساوية مضيفة أن المبادئ الاستعمارية ظلت قائمة في التشريعات لفترة طويلة على الرغم من نيل الاستقلال في عام 1960.

وذكرت أن المرأة في الفترة الاستعمارية لم تُعامل كشخصية اعتبارية بل كانت تُعتبر خادمة وعاملة وفي بعض الأحيان هدفاً للاستغلال الجنسي بينما أكدت أن أعمال العنف هذه نادراً ما كانت تُعاقب.