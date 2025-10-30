قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ يجتمعون في كوريا

بكين، 31 أكتوبر، (أذرتاج)

انطلقت القمة الثانية والثلاثون لقادة البلدان الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك في مدينة كيونغجو بجمهورية كوريا وتُعقد القمة تحت شعار "بناء مستقبل مستدام".

والهدف الرئيسي للاجتماع مناقشة سبل تعزيز المرونة الاقتصادية وتحفيز التنمية في ظل انتشار التجارة الأحادية والحواجز الأخرى. ويشارك في القمة قادة بلدان آبيك، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيسة وزراء اليابان سناي تاكايتشي. وقد غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمهورية كوريا بعد مشاركته في منتدى الأعمال.

وذكر مكتب الرئيس الكوري لي جاي ميون أن القادة يبحثون على مدار يومين سبل جعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر انفتاحاً وديناميكية واستدامة. ومن المتوقع في الختام اعتماد إعلان كيونغجو. تساهم دول "آبيك" بنسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.